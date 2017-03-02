Güneşspor’da Kaya gitti yerine Necmi Tükel geldi

KANDIRA VE YENİŞEHİR’DE GÖREV YAPTI
Güneşspor altyapısında göreve başlayan Necmi Tükel, daha önceki yıllarda Kandıra Belediyespor ile Yenişehirspor kulüplerinin altyapısında çalıştı. Aynı zamanda beden eğitim öğretmeni de olan Necmi Tükel, iki yıldır hiçbir kulüpte çalışmıyordu. Güneşspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şentürk, “Haluk Hocama yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Necmi Hocam da çok heyecanlı, bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun” dedi.
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