Güneşspor’da Kaya gitti yerine Necmi Tükel geldi

Güneşspor altyapısında görev değişikliği. Bu sezon başında altyapıda göreve başlayan, U-17 takımın çalıştıran Haluk Kaya, Körfez GB’ye altyapısına geçti. Genç teknik adamın yerine altyapıda Necmi Tükel göreve başladı.

KANDIRA VE YENİŞEHİR’DE GÖREV YAPTI

Güneşspor altyapısında göreve başlayan Necmi Tükel, daha önceki yıllarda Kandıra Belediyespor ile Yenişehirspor kulüplerinin altyapısında çalıştı. Aynı zamanda beden eğitim öğretmeni de olan Necmi Tükel, iki yıldır hiçbir kulüpte çalışmıyordu. Güneşspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şentürk, “Haluk Hocama yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Necmi Hocam da çok heyecanlı, bize önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kulübümüz için hayırlı olsun” dedi.