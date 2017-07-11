Güneşspor’da Nebil Uzun ile yola devam

GÜÇLÜ YÖNETİM OLUŞUMU
Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’ndaki genel kurulda beklendiği gibi tek liste ile seçime gidildi ve mevcut Başkan Nabil Uzun yeniden bu göreve getirildi. Yalçın Balaban, Mustafa Bozkurt, Ali Şentürk, Hakan İmamoğlu, Taner Doğan, Ahmet Topuz, Nedim Demirtürk, Muharrem Şatır, Gökhan Şahin, Yavuz Selim Öztürk, İbrahim Şerefoğlu ve İbrahim Akbaya yönetim kurulunda yer aldılar. Başkan Uzun, aynı çizgide yollarına devam edeceklerini söyledi.
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