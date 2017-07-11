  • BIST 101.938
  • Altın 141,394
  • Dolar 3,6333
  • Euro 4,1386
  • Kocaeli 27 °C

Güneşspor’da Nebil Uzun ile yola devam

»
Güneşspor’da Nebil Uzun ile yola devam
İlimizin en başarılı altyapı kulüpleri arasında yer alan, son 10 yıl sayısız şampiyonluk yaşayan ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandıran Güneşspor’un 3 yılda bir gerçekleştirdiği olağan genel kurul geçtiğimiz günlerde yapıldı.

GÜÇLÜ YÖNETİM OLUŞUMU

 Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’ndaki genel kurulda beklendiği gibi tek liste ile seçime gidildi ve mevcut Başkan Nabil Uzun yeniden bu göreve getirildi. Yalçın Balaban, Mustafa Bozkurt, Ali Şentürk, Hakan İmamoğlu, Taner Doğan, Ahmet Topuz, Nedim Demirtürk, Muharrem Şatır, Gökhan Şahin, Yavuz Selim Öztürk, İbrahim Şerefoğlu ve İbrahim Akbaya yönetim kurulunda yer aldılar. Başkan Uzun, aynı çizgide yollarına devam edeceklerini söyledi.

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor'un rakipleri belli oldu10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:51
  • Birlikspor’a dişli grup10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:47
  • 2 ve 3.Lig fikstürü 25 Temmuz’da çekilecek10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:29
  • Marmara Karate Cup’a ilimizden 9 hakem10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:49
  • Haldun Agagaş, Fransa’da seminer verdi10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:48
  • İlimizin klasmandaki hakem sayısı değişmedi10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:47
  • Çayırtepespor’dan üç futbolcu için olumlu yanıt10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:45
  • Ahmet Şahin, Kulüpler Birliği yönetiminde10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:44
  • Gölcükspor transferde acele etmiyor10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:42
  • Yıldırım’ın alacağı için Sancaklı ile görüşülecek10 Temmuz 2017 Pazartesi 14:41
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti