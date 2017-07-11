Güneşspor’da Nebil Uzun ile yola devam

İlimizin en başarılı altyapı kulüpleri arasında yer alan, son 10 yıl sayısız şampiyonluk yaşayan ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandıran Güneşspor’un 3 yılda bir gerçekleştirdiği olağan genel kurul geçtiğimiz günlerde yapıldı.

GÜÇLÜ YÖNETİM OLUŞUMU Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’ndaki genel kurulda beklendiği gibi tek liste ile seçime gidildi ve mevcut Başkan Nabil Uzun yeniden bu göreve getirildi. Yalçın Balaban, Mustafa Bozkurt, Ali Şentürk, Hakan İmamoğlu, Taner Doğan, Ahmet Topuz, Nedim Demirtürk, Muharrem Şatır, Gökhan Şahin, Yavuz Selim Öztürk, İbrahim Şerefoğlu ve İbrahim Akbaya yönetim kurulunda yer aldılar. Başkan Uzun, aynı çizgide yollarına devam edeceklerini söyledi.

Bu haber toplam 43 defa okunmuştur