Güneşspor’da yönetim görev bölümü yaptı

Nebil Uzun başkanlığındaki yönetim ilk toplantısında görev bölümünü gerçekleştirdi. Yalçın Balaban ile Erdeniz Çolak’ın başkan yardımcılığını üstlendiği yönetimde Mustafa Bozkurt-Taner Doğan ikilisi de genel sekreterlik görevine getirildi. Ali Şentürk’ün altyapı sorumlusu olduğu ekipte Gökhan Şahin de genel kaptanlık görevine getirildi.
19 kişilik yönetimde Baran Aslan ile Nedim Demirtürk basın sözcülüğünü birlikte üstlendi. Bu arada Yeşil-Siyahlı kulüpte onur kurulu da seçildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra eski başkanlar Recep Sertçetin, Murat Uzar ve Remzi Balaban bu kurulda yer aldı. Başkan Nebil Uzun, tüm çabalarının çocukları, gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmak, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak olduğunu söyledi.
Güneşspor yönetimi görev dağılımı:
Kulüp Başkanı: Nebil Uzun
Başkan Yardımcıları: Yalçın Balaban, Erdeniz Çolak
Genel Sekreter: Mustafa Bozkurt, Taner Doğan
Mali Asbaşkan: Ahmet Topuz
Altyapı Koordinatörü: Ali Şentürk
İdari Asbaşkan: Yavuz Selim Öztürk
Futbol Şube Sorumlusu: Hakan İmamoğlu
Basın Sözcüsü: Baran Aslan, Nedim Demirtürk
Federasyon Temsilcisi: İbrahim Şerefoğlu
Mali Asbaşkan Yardımcısı: İbrahim Akbaba
Altyapı Yardımcısı: Semih Aydın
Genel Kaptan: Gökhan Şahin
Eğitim ve Sağlık Sorumlusu: Ahmet Turan
Tesis Sorumlusu: Yaşar Üçcan
Teknik Asbaşkan: Muharrem Şatır
Genel Kaptan Yardımcısı: Cemal Okumuş
Onur Kurulu: Nevzat Doğan, Recep Sertçetin, Murat Uzar, Remzi Balaban
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