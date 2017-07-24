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Güneşspor’da yönetim görev bölümü yaptı

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Güneşspor’da yönetim görev bölümü yaptı
İlimizin en başarılı altyapı kulüplerinden biri olan Kocaeli Güneşspor’da 8 Temmuz’da olağan genel kurul yapılmış ve güçlü bir yönetim iş başına gelmişti.

Nebil Uzun başkanlığındaki yönetim ilk toplantısında görev bölümünü gerçekleştirdi. Yalçın Balaban ile Erdeniz Çolak’ın başkan yardımcılığını üstlendiği yönetimde Mustafa Bozkurt-Taner Doğan ikilisi de genel sekreterlik görevine getirildi. Ali Şentürk’ün altyapı sorumlusu olduğu ekipte Gökhan Şahin de genel kaptanlık görevine getirildi.

19 kişilik yönetimde Baran Aslan ile Nedim Demirtürk basın sözcülüğünü birlikte üstlendi. Bu arada Yeşil-Siyahlı kulüpte onur kurulu da seçildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra eski başkanlar Recep Sertçetin, Murat Uzar ve Remzi Balaban bu kurulda yer aldı. Başkan Nebil Uzun, tüm çabalarının çocukları, gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmak,  Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak olduğunu söyledi.

Güneşspor yönetimi görev dağılımı:

Kulüp Başkanı: Nebil Uzun

Başkan Yardımcıları: Yalçın Balaban, Erdeniz Çolak

Genel Sekreter: Mustafa Bozkurt, Taner Doğan

Mali Asbaşkan: Ahmet Topuz

Altyapı Koordinatörü: Ali Şentürk

İdari Asbaşkan: Yavuz Selim Öztürk

Futbol Şube Sorumlusu: Hakan İmamoğlu

Basın Sözcüsü: Baran Aslan, Nedim Demirtürk

Federasyon Temsilcisi: İbrahim Şerefoğlu

Mali Asbaşkan Yardımcısı: İbrahim Akbaba

Altyapı Yardımcısı: Semih Aydın

Genel Kaptan: Gökhan Şahin

Eğitim ve Sağlık Sorumlusu: Ahmet Turan

Tesis Sorumlusu: Yaşar Üçcan

Teknik Asbaşkan: Muharrem Şatır

Genel Kaptan Yardımcısı: Cemal Okumuş

Onur Kurulu: Nevzat Doğan, Recep Sertçetin, Murat Uzar, Remzi Balaban

 

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