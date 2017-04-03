Güngör Arslan yazdı çalışanı hapse giriyor!

Güngör Arslan, kendi yazdığı yazılardan dolayı aldığı para cezalarını eski çalışanının üzerine yıktı, birinin daha hayatını kararttı.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişimi sonrası gazetesi kapatılarak bütün mal varlığına el konulan, kendisi de 28 gün gözaltında tutulan Güngör Arslan, işi bırakan çalışanlarından birini daha ‘intikam’ duygusuyla cezalandırma yoluna gitti. Daha önce işten ayrılan bir kadın personeline gönderdiği iç çamaşırıyla gündeme gelen, eski bir çalışanının lastiklerini keserken kameralara yakalanıp kendini madara eden, mahkemede şikayetini geri almayan bir personelini de adliye çıkışında darp ettiren Güngör Arslan’ın son kurbanı kapatılan Bizim Kocaeli Gazetesi’nin sorumlu yazı işleri müdürü Eylem Selvi Arı oldu.

MAĞDUR ETTİ

Gazetesi kapatıldıktan sonra da kendisini yalnız bırakmayan, kurduğu internet sitelerinde çalışmaya devam eden Eylem Selvi Arı’nın bir ay önce işten ayrılmasını hazmedemeyen Güngör Arslan, eski çalışanından intikam almaya kalktı. Arslan, kendi yazdığı yazılar nedeniyle mahkemenin verdiği para cezalarını Eylem Selvi Arı’nın üzerine yıktı. Bizzat kaleme aldığı yazıların arkasında durmayarak meslek etiğini yerle bir eden Arslan, açılan davaları Eylem Selvi Arı’yı cezalandırmak için bir silah olarak kullandı, verilen para cezalarını da ‘ödemeyeceğim’ diyerek, eski çalışanını mağdur etti.

HAPSE GİRECEK

Eylem Selvi Arı, 30’a yakın davadan gelecek 300 bin TL’lik adli para cezasıyla baş başa kaldı. Arı, bu parayı ödeyemediği taktirde hapse girecek. Güngör Arslan da kendi yazdığı köşe yazıları ve hazırladığı ‘Kocaeli’de Bunlar Konuşuluyor’ sayfasındaki iftira niteliği taşıyan haberlerden dolayı açılan davalardan ve gelen para cezalarından kurtulmuş olacak. Basın Kanunu’na göre açılan davaların hukuki sorumluluğu yazı işleri müdüründe olsa da ödeme yükümlüğü gazete sahiplerine ait. Ancak Güngör Arslan basın etiğini bir kez daha yerle bir ederek, meslek onuruna kara bir leke sürdü.



DAHA ÖNCE DE YAPTI

Güngör Arslan, daha önce de Bizim Kocaeli’nin ortağı Serpil Çolak’ın gazeteden ayrılmasını hazmedememiş, intikam almak için benzer bir yola başvurmuştu. Çolak’a ortaklık payını vermeyen, oturduğu eve dahi göz diken Güngör Arslan bununla da yetinmemiş, ortağının evini basarak camı çerçeveyi indirmiş, tehdit üstüne tehdit yağdırmıştı. Serpil Çolak, kendisini maddi olarak zor duruma düşürüp geri döndürmeye çalışan Güngör Arslan’ı şikayet etmiş, mahkemeden ‘uzaklaştırma’ kararı almış, hatta mala zarar verme ve tehditten dava açmıştı. Serpil Çolak, mücadelesine hukuki zeminde devam ediyor.



GÖZLER DAVACILARDA

Güngör Arslan’ın eski çalışanının üzerine attığı 30 civarında dava ve 300 bin TL’lik adli para cezasının ardından gözler davacılara çevrildi. Eylem Selvi Arı’nın, Güngör Arslan’ın yazdığı yazılar nedeniyle hapse girecek olmasına davacıların tepkisi merak konusu oldu. Güngör Arslan’a dava açan başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, İzmit Belediyesi, Gebze Belediyesi ve İhlas Haber Ajansı’nın bu gelişmelerden sonra nasıl bir tutum sergileyeceği, gerçekte cezalandırmak istedikleri kişinin işin içinden sıyrılmasıyla ne yapacakları merak ediliyor.

KAÇMAMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUM!

Art arda gelen para cezaları nedeniyle bir hayli şaşkın olan Eylem Selvi Arı, “8 yıl büyük bir özveriyle çalıştığım Güngör Arslan’ın bana bunu yapmasını hiç beklemiyordum. En zor zamanlarında yanında yer aldım. Herkes bir bir kaçarken ben kaçmadım, görevime devam ettim. Vefamı son damlasına kadar gösterdim. Ancak bunun karşılığında büyük bir ihanete uğradım. Bu basın camiası için kara bir lekedir. Güngör Arslan ile birlikte çalışmanın bedelini herhalde hapse girerek ödeyeceğim. Demek ki kaçanlar haklıymış. Benim yaşadığım bu durum tüm gazetecilere ders olsun. Bunun hesabını yargı önünde soracağım” dedi.



