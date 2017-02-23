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Günlük değil, saatlik tulumba tatlısı

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Günlük değil, saatlik tulumba tatlısı
Avdül Kurtuluş tarafından 2008 yılında Adapazarı Semerciler Mahallesi’nde kurulan Tarihi Balkan Tulumbacısı’nın ikinci şubesi Adapazarı Serdivan’da açılmıştı.

Tarihi Balkan Tulumbacısı’nın 3’ncüsü olan İzmit Şubesi’de bir süre önce Akçacami Caddesi 11/B adresinde açıldı. 
İşyerinde görevli 3 bayan 50 metrekarelik alanı bulunan Tarihi Balkan Tulumbacısı’nda kesinlikle glikoz kullanılmadığını belirten işyeri sahibi Avdül Kurtuluş, “Tulumba yapımında yüzde 100 şekerpancarı kullanıyoruz. Kalileti yağ, yumurta ve un ile müşterinin görebileceği yerde ve günlük değil, saatlik olarak tulumba yapıyoruz. Tulumba tatlımız akşama kadar satılmazsa ertesi gün bu tatlıyı kesinlikle satmayız ”diyor. 

10.00-20.00 saatleri arasında açık olan Tarihi Balkan Tulumbacısı’nda cemiyetler içinde uygun fiyatlarla tulumba satışı yapılıyor. 
 

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