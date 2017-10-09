Günter Verheugen, Kartepe Zirvesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde organize edilen Kartepe Zirvesi'nde dünyanın önemli bilim, siyaset ve medya isimleri bir araya geliyor. Darbelere karşı dünyada bugüne kadar yapılmış en kapsamlı entelektüel buluşma olan Zirve, 26-28 Ekim tarihlerinde Kartepe'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen darbeleri; demokrasi, toplum, siyaset, sosyoloji, kültür, ekonomi, askeri anlamda entelektüel ve bilimsel bir zeminde değerlendirecek olan sempozyum, siyasi aktörleri de ağırlayacak. Zirve, 26 Ekim Perşembe günü başlayacak. Açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Başbakan Yardımcı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yapacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın, "15 Temmuz Darbe, Demokrasi ve Uluslararası Sistem" konulu bir konferans verecek.

Darbe konusunun tüm yönleriyle ele alınacağı Zirve'de, Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Günter Verhaugen "Avrupa Birliği Felsefesi ve Demokrasinin Darbelere Karşı Korunma Refleksleri" başlıklı konferansla aktaracak. Daha birçok uluslararası önemli ismin olduğu sempozyumda aynı zamanda Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esadov ve Bosna Hersek Federasyonu Parlemantosu Temsilciler Meclis Başkanı Edin Music de konuşmacı olarak yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmasıyla Türk basın tarihine geçen Hande Fırat da Zirve'de yerini alacak. Hande Fırat'ın yanı sıra Gazeteci Yazar Nevzat Çiçek, Oğuz Haksever, Fatih Er ve Gazeteci Yazar Nedim Şener, Al Jazeera Eski Ceo'su Wadah Khanfar gibi deneyimli isimler de medyanın toplumsal ve siyasal olaylardaki rolü ve küresel medyanın etki gücü hakkında konuşmalar yapacak.

Kartepe Zirvesi, Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu'nun kapsamı gereği, diğer "darbe" konulu çalışmalardan farklı bir noktada konumlandırıldığını söyleyen Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Kocaeli Kartepe Zirvesi ile insanlığı ilgilendiren küresel sorunların entelektüel ve bilimsel zeminde tartışıldığı uluslararası çapta bir platform oluşturduk. Zirve'nin bu yılki ana etkinliği olan Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu, darbe girişiminin ülkemiz adına yarattığı toplumsal, siyasal, ekonomik ve sosyolojik tüm etkileri global ölçekte ele alacak ve darbelerin tarihi arka planını aralayacak" dedi.