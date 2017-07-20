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Gurbetçi İsmail kazada yaşamını yitirdi

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Gurbetçi İsmail kazada yaşamını yitirdi
Aslen Gölcük’lü olan ve uzun süredir Almanya’da çalışan İsmail Yılmaz(45), tatil için geldiği Türkiye’de bir akrabasının düğün cemiyetine katılmaya giderken, Adıyaman’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aslen Gölcüklü olan ve uzun yıllardır Almanya’da inşaat ustası olarak çalışan İsmail Yılmaz (45) yaz tatili için geldiği Türkiye’ye geldi. Ailesi ile birlikte düğün cemiyeti için yola çıkan İsmail Yılmaz’ın  bulunduğu otomobil, 18 Temmuz günü Adıyaman’da kaza yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
İsmi ve plakası öğrenilemeyen bir aracın iddialara göre İsmail Yılmaz’ın kullandığı SU DS 141 plakalı aracına çarpması sonucu ağır yaralanan ve sağlık ekiplerinin kaza yerine gelmesiyle ambulansla hastaneye kaldırılan İsmail, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aynı araç içerisinde bulunan eşi Ayşegül Yılmaz (44), kızı Elif Naz Yılmaz (2) kayınvalidesi Hatice Doğan (72) yaralanarak çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
İsmail Yılmaz’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi 4016 Sokak adresinde ikamet eden ve inşaat işleri ile uğraşan Ali Yaşar Temel Yılmaz’ın kardeşi olan İsmail Yılmaz’ın cenazesi Cuma günü öğle namazında İhsaniye Çiftlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığında toprağa verilecek. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ
 

 

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