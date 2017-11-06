Gürdal: “Bu takıma sonuna kadar güveniyorum”

“BULUNDUĞUMUZ YERİ HAK ETMİYORUZ”

“Sezon başından beri iyi oynuyoruz, pozisyonlara giriyoruz, gol atamıyoruz. Zaman zaman bazı oyuncularımızda oyundan kopmalar, dalmalar yaşıyoruz. Ama bu takım bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor. 2 oyuncumuz cezalıydı. Liderin karşısında herkes seyretti. Biz vuruyoruz rakibin sırtından dışarı çıkıyor. Biz hata yapınca rakip faturasını hemen kesiyor. Hataları sıfıra indirmek için daha çok çalışacağız. Oyuncuların pozisyon algısında biraz sıkıntımız var. Antrenman planlamamızı tekrar gözden geçireceğiz. Maça etki edecek formattaki oyunlara daha çok ağırlık vereceğiz. Bakıyoruz; liderin sakatlanan oyuncusu yerden kalkmıyor, zaman geçiriyor ve biz bulduğumuzu atamıyoruz, hata da yapınca fatura kesiliyor. Hataları asgariye düşürdüğümüzde iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Topun da bizi sevmesi gerekiyor”

“GOL VURUŞLARINI DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

“Oyun sistemimizde önde basarak oynamaya çalışıyoruz. Bizim oyunumuz bundan sonra da rakibin birinci bölgesi ve bizim ikinci bölgemiz olacak. Bizim takım defans yapmaz. Rakibe defans yaptırması gerekiyor. Bundan sonraki çalışma sistemimiz yine bu olacak. ‘Karşı sahada oynayalım’ diye düşünüyoruz ama basit bir toptan gol yiyor, adam paylaşımını iyi yapamadığımız noktada sorun yaşıyoruz. Demek ki bunları daha çok çalışmamız gerekiyor. Sezon başında da söyledim; bu takıma sonuna kadar güveniyorum. Oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Ama bazı oyuncularımızın temposunu yükseltmemiz gerekiyor. 60-70’den sonra oyundan düşen oyuncularımız var. Özel antrenmanlar yapacağız. İlk yarı penaltı pozisyonu dışında gole kadar çok net pozisyonları yok. Bizim daha çok pozisyonumuz var ama sonuç alamadık. Gol vuruşlarını da daha çok çalışacağız”

“YÖNETİMİMİZ DEVEM ET DERSE EDERİZ”

“Büyük konuşacağım ama önümüzdeki haftadan sonra bu takım maç kaybetmeyecek. Bugün lidere karşı oynadık. Sonuç için, basit goller yediğimiz için üzgünüm ama haricinde aldığımız veriler çok iyi. Benim oyuncum düşünce kalkıyor ama lider takımın oyuncusu yerden kalkmıyor. Hatalarımızı çalışarak gidereceğiz. Çocuklara güveniyorum. Sürekli maç oynamaktan fiziki olarak yorulan oyuncularımız var, onları dinlendireceğiz. Haftaya cezalı oyuncularımız da dönecek. Başkanımız ve yönetim kurulunuz karar alacak; ‘Devam et’ derse ederiz. Başka karar alırlarsalar da saygı duyarız. 3 senedir beraberim ve nerde ne yapacaklarını çok iyi biliyorum. Onlara bir gün bu takımda oynayacaklarını söyledim. Ve çok iyi bir şans geldi. Teknik ekip olarak bizim için de iyi bir fırsat. Hep birlikte Birlikspor’u çok iyi yerlere taşıyacağız”