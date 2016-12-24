Gürdal: “En büyük şansımız, Başkanımız”

Kocaeli Birlikspor alt yapı sorumlusu Ali Gürdal da törende bir konuşma yaptı.

Gürdal şunları söyledi: “Yaklaşık 2.5 yıldır Kocaeli Birlikspor’un alt yapı sorumlusuyum. Bu sürede yaptığımız projenin meyvesini 4 oyuncumuzu profesyonel yaparak aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Alt yapımızdan şuan plaj futbolu milli takımına giden 2 oyuncumuz var. 4 oyuncumuz U-14 milli takım seçmeleri kampına gidecek. Şuanda Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir’in bulunduğu elit akademi ligi grubunda U-19 takımımız 2. durumda. Bu takımlarla yaptığımız bütün maçları kazanan bir ekibimiz var”

“Kocaeli Birlikspor’un iskelet kadrosu alt yapıdan geliyor. Şu anda İzmit’te bir çalışma yapıyoruz. Bütün ilçelerde U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17, U-19 ilçe karmaları şeklinde bir çalışmamız var. Mayısın sonunda İzmit’te turnuva düzenleyeceğiz. Buradaki yetenek oyuncuları Kocaeli Birlikspor’a kazandırmanın mücadelesindeyiz. Başkanımıza bize verdiği imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. En büyük kazancımız onun alt yapıdan gelip kısa sürede kulüp başkanı olması. Bizim neler çekip neler yaşayacağımızı iyi bilmesi. Tekrar teşekkür ederim”



KEMAL KAZAN

“Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hedefim A takım oyuncusu olmak ve ağabeylerimden bir şeyler öğrenmekti. Bize bu imkanı taşıyan kulüp başkanımıza ve üzerimde emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah onların yüzünü kara çıkarmayacağım”

MELİH İNAN

“Profesyonel olduk ve bu adımda Ali Gürdal hocamızın katkısı büyük. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç ve inşallah ilerde daha iyi olacağız. Buna yürekten inanıyorum”

BERAT DEMİR

“İyi ve kötü zamanlarımızda yanımızda olan Ali hocamıza teşekkür ediyorum. Önceki kulübüm Kağıtspor’daki hocalarıma, özellikle Hasan hocama da çok teşekkür ediyorum. Profesyonel olduk, güzel bir yola giriyoruz. Hayırlısıyla A takımda kalıcı olmayı düşünüyoruz. Daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum”

SEMİH ÜSTÜN

“Son 2 sezon boyunca Ali hocamızla çalıştık. Üstümüzde emeği çok. Sağ olsun. Hayallerimizin başlangıcındayız. Profesyonel olduk. Bizim için eşik noktası. Asla ‘olduk’ şımarıklığına girmeyeceğiz. Daha başlangıç. Bize verilen emeklerin karşılığını bu kulübe hizmet ederek vereceğiz. İnşallah iyi günler göreceğiz”

