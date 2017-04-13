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Güreş branşında Körfez rüzgarı esti

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Güreş branşında Körfez rüzgarı esti
Körfez Belediyesi Güreş Takımı, 1. Lig müsabakasında Erzurum Pasinler’i ağırladı. 8 siklette gerçekleşen müsabakalarının 7’sinden Körfezli güreşçiler galip ayrıldı. 

Türkiye Güreş Federasyonu 1. Lig Serbest Stil müsabakaları, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü’nün ev sahipliğinde Körfez Petkim Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakaları Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve çok sayıda davetli katıldı. Körfezli güreşçiler, centilmenlik örneği gösterdi, rakiplerine minder öncesi pişmaniye hediye etti. Güreş Koordinatörü Veysel Şirin ve hocalar Olgay İnce ve Levent Gürbüz eşliğinde müsabakalara hazırlanan güreşçiler Murat Özkan, Samet Özarslan, Hamza Özkaradeniz, İsmail Çırak, Mert Çınar, Nurullah Gürbüz, Ahmet Öksüz ve Zahit Ören, çıktıkları 8 müsabakanın 7’sinden galip ayrıldı ve liderlik koltuğunu korudu. Bu durumda elemelerde rakip ise C Grubu ikincisi Kızılcahamam Kulübü oldu.

Galibiyet sevincini güreşçilerle paylaşan ve hepsini tek tek tebrik eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hedefin güreşte Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirtti. Körfez’de spora yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını belirten Başkan Baran, “Spor akademilerimizde 15 branşta 3 bin 500 sporcumuz var. Güreş, en fazla ilgi gösterdiğimiz spor branşlarından birisi. Şu an 1. Lig’te olan takımımız için hedef Süper Lig’e çıkması. Spora gereken desteği verdiğimizi düşünüyorum. Bunların üzerine eklemeler yaparak kaliteyi her geçen gün artıracağız. Bununla birlikte de ‘Sporun Başkenti Körfez’ sloganının gerçek bir hedef olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Sporcularımızı gerçekten tebrik ediyorum” dedi.

Körfez’de spora yapılan yatırımlara da değinen Başkan Baran, “Türkiye’nin en büyük er meydanlarından birini yaptık. Sevindikli Er Meydanı’nda sadece güreş değil, yan tarafına yapacağımız tesis ile tarihi sporlarımızı da gerçekleştireceğiz. Taşköprü, nice erler nice pehlivanlar yetiştirdi, yetiştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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