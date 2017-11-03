Güreşçiler 1 puan farkla ikinci oldu

Turnuvada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler; 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Mavi-Beyazlılar 1 puanlık farkla birinciliği kaçırarak ikinci oldu.

VALİ AKSOY TEBRİK ETTİ

Turnuvada mindere çıkan mavi beyazlı sporculardan; 75 kiloda Ali Safarov 1., 47 kiloda Hüseyin Yıldırım 1., 29 kiloda Muhammed Megieva 1., 100 kiloda Batuhan Demirhan 2., 47 kiloda Enes Demir 2., 32 kiloda Adem Olgun 2., 29 kiloda Furkan Kerim Duman 2., 26 kiloda Velit Yunusoğlu 2., 59 kiloda Hüseyin Madev 3., 53 kiloda Umar Haydar 3. ve 32 kiloda Kadir Akmaz 3. oldu. Zorlu turnuvanın sonunda dereceye girerek madalyalarını alan güreşçiler; 29 Ekim’de Kocaeli Valiliği Önünde yapılan Cumhuriyetimizin 94. Yıl Dönümü Kutlamalarında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy tarafından tebrik edildi. Altyapı da tüm branşlarda başarılı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, bu çalışmalarını güreş branşında da sürdürüyor. Ata sporu güreşte İzmit, Kandıra, Gölcük, Çayırova Körfez ve Gebze ilçelerinde yeni şubeler açan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, atılımlarının karşılığını da turnuvalarda fazlası ile alıyor.

