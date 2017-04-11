Güreşin kalbi Körfez’de atacak

Türkiye Güreş Federasyonu 1. Lig Serbest Stil müsabakaları yarın (Çarşamba) Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Körfez’de gerçekleştirilecek.

Körfez’de bir ilk daha gerçekleşecek. Bu yıl Körfez’i Türkiye Güreş Federasyonu 1. Lig’te başarı ile temsil eden Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, bu ayki müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Yarın (Çarşamba) Petkim Ortaokulu Spor Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek olan müsabakalara; grupta yer alan Erzurum Pasinler Belediyesi ve Kayseri Şekerspor güreşçileri katılacak.

LİDERLİK İÇİN ÖNEMLİ

Güreş Koordinatörü Veysel Şirin ve hocalar Olgay İnce ve Levent Gürbüz eşliğinde çalışmalarını tamamlayan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü, alacağı başarılı sonuçlar ile liderlik iddiasını da devam ettirecek. 8 siklette gerçekleştirilecek olan müsabakalarda; Murat Özkan, Samet Özarslan, Hamza Özkaradeniz ve İsmail Çırak gibi milli sporcular da yer alacak.