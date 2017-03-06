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Güreşte Rüstem Çavdar imzası

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Güreşte Rüstem Çavdar imzası
Rüstem Çavdar yönetimindeki Gölcük Belediyespor son yıllarda hem minder, hem yağlı güreşlerde hemen her organizasyonda fark yaratıyor, önemli derecelere imza atıyor.

Kırmızı-Beyazlı kulübün minder güreşçileri minikler, yıldızlar, gençler ve büyüklerde çok sayıda madalya aldı. Performanslarıyla dikkat çeken sporculardan bazıları Milli Takımlara davet edildi ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etti.

Gölcük Belediyespor ayrıca Büyükler Grekoromen Ligi’nde ilk 4 takım arasına kalarak Kocaeli’nde bir ilke imza attı. Kırmızı-Beyazlı kulübün yağlı güreşçileri de hemen her yıl Kırkpınar’da madalya sahibi oldu. En son Gölcük Belediyespor’un işitme engelli pehlivanı Bilal Cavdar 74 kiloda Avrupa ikinciliği gibi önemli bir dereceye imza attı. 2000 yılından bu yana görev yapan Rüstem Çavdar, Gölcük Belediyespor’u Türk güreşinde çok iyi yerlere getirdi.

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