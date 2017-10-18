Gürkan Erişir'e önemli görev
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Gürkan Erişir’e önemli görev verildi.
A+A-
Erişir, Özel Harekat Polisi olmak isteyen 250 bin genç içinden 10 bin başarılı genci seçecek ve eğitecek. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden geçici görev ile Balıkesir Polis Okulu'na görevlendirilen ve burada özel harekat polislerini seçip eğitecek olan Erişir, bilindiği gibi sınır bölgesinde başarıyla görev yapmıştı. Erişir, görevini tamamladığında tekrar görev yeri Kocaeli’ye dönecek.
Kerim YAVUZ
Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler : Gürkan Erişir, Kocaeli, özel harekat polisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.