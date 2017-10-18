Gürkan Erişir'e önemli görev

Erişir, Özel Harekat Polisi olmak isteyen 250 bin genç içinden 10 bin başarılı genci seçecek ve eğitecek. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden geçici görev ile Balıkesir Polis Okulu'na görevlendirilen ve burada özel harekat polislerini seçip eğitecek olan Erişir, bilindiği gibi sınır bölgesinde başarıyla görev yapmıştı. Erişir, görevini tamamladığında tekrar görev yeri Kocaeli’ye dönecek.

Kerim YAVUZ

