Gürses Kılıç istifa etti

Teknik patron Gürses Kılıç’ın 1461 Trabzon ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maç sonrasında istifa ettiği belirtildi. Kılıç’ın bazı futbolcularla sorun yaşadığı iddia ediliyor. İstifayı kabul eden yönetim takımı alt yapı koordinatörü İbrahim Erestin’e emanet etti. Bu haftaki maçta takımın başında Erestin olacak.