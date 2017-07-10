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Gürson’dan “Yeni Savaş Konsepti” kitabı

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Gürson’dan “Yeni Savaş Konsepti” kitabı

Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Uluslararası İlişkiler Bolümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. A. Poyraz Gürson’un editörlüğünü yaptığı ve kızı Mina Alara’ya ithafen yazdığı ilk kitabı Doç. Dr. Suat Begeç’in önsöz yazdığı “Yeni Konsept Savaş (Hybrid, vekalet, terör, siber, ekonomik)” adlı kitap, Umuttepe Yayınları’ndan çıktı.

Kitapta; Ali Dağlı, Ayhan Orhan, Çağatay Fehmi Goker, Duhan Can Yılmaz, Erhan Ofkaz, Fetih Demir, Harun Işık, Kutluhan Görücü, Mehmet Batman, Mert Kara, Musab Ceylan ve Poyraz Gürson’un  akademik bakış açısıyla yaptığı değerlendirmeler yer alıyor. Kitabın editörü olan Doç. Dr. A. Poyraz Gürson bu kitapta; uluslararası ilişkiler, Güvenlik ve Terör sorunlarına askeri geçmişi, çatışma deneyimi ve akademik bakış açısıyla yaklaşıyor.

 

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