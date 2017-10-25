Gürson’un “Büyük Güçlerin Suriye Planı” kitabına Rusça baskı 

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson’un, Büyük Güçlerin Suriye Planı adlı kitabının 6’ncı baskısı Türkçe ve Rusça olarak son gelişmeleri içerecek şekilde hazırlanarak yayımlandı. Kitap hakkında kısaca bilgi veren Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson, “Kitap'ta DAEŞ terör örgütü, Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış görüşmeleri Ek olarak yer alıyor. Suriye'de nihai barışın çerçevesini oluşturacak Astana uzlaşısına ayrıca yer veriliyor” dedi.

ALİ POYRAZ GÜRSON KİMDİR?

Kırşehir’de dünyaya geldi. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilkokulu İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım İlkokulu, ortaokulu ise Karşıyaka Ortaokulu’nda tamamladı. Karşıyaka Fen Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu’nu, müteakiben Topçu ve Füze Okulu’nu bitirdi. Topçu Subayı olarak Gaziantep, Erzurum, Çorlu, Şırnak ve İzmir’de görevlerde bulundu. Karargah görevimi Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterlik İletişim Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda tamamladı. Ordudaki görevinden kendi isteği ile Kıdemli Binbaşı olarak ayrıldı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü tamamlayarak ikinci lisans eğitimini aldı. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Orta Doğu ve Asya Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisansımı yaptı. 2004 yılında ise Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora eğitimini bitirdi.

Ayşegül KALAYCI

