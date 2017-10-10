Gürsu taburcu oldu ziyaret yasak

MHP Körfez ilçe Başkanı Zeki Gürsu geçtiğimiz geçtiğimiz gün kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Gürsu iyileşip 3 gün sonra taburcu edildi. Doktorlar, evinde istirahat eden Gürsu'yu cuma gününe kadar ziyaret edilmesini yasakladı.

Binali ASLAN