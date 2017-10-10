Gürsu taburcu oldu ziyaret yasak
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MHP Körfez ilçe Başkanı Zeki Gürsu geçtiğimiz geçtiğimiz gün kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Gürsu iyileşip 3 gün sonra taburcu edildi. Doktorlar, evinde istirahat eden Gürsu'yu cuma gününe kadar ziyaret edilmesini yasakladı.
Binali ASLAN
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Etiketler : Zeki Gürsu, kalp rahatsızlığı
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