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Gürsu taburcu oldu ziyaret yasak

Gürsu taburcu oldu ziyaret yasak

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MHP Körfez ilçe Başkanı Zeki Gürsu geçtiğimiz geçtiğimiz gün kalp rahatsızlığından dolayı kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo oldu. Gürsu iyileşip 3 gün sonra taburcu edildi. Doktorlar, evinde istirahat eden Gürsu'yu cuma gününe kadar ziyaret edilmesini yasakladı.

Binali ASLAN

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