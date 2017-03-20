Gurur, yazdığı kitabı tedavi gördüğü Romatem’de imzaladı

Bodrum'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik felci olan Gurur Göç (23), “Erken Gördüm Hayatı” adlı kitabının söyleşi ve imza gününü, 6 ay tedavi gördüğü Romatem Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Saymanı Adnan Sertel, Kocaeli Turizm Derneği 2. Başkanı ve Yılın En İyi Uluslararası Gazetecisi Veysel Kavrayan, Business Channel Kanal Programcısı Şair Deniz İnan, Kocaeli Genç Fikirler Derneği'nin Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı buluşmada Gurur Göç, kitabında kazadan sonraki yaşamını konu aldı. Kaza sonrası ilk önce öldü sanılarak morga götürüldüğünü, yaşadığı anlaşılınca ameliyata salındığını anlatan Gurur Göç, “Doktorlar hiçbir zaman umutlu değildi. Bana, oturur pozisyona gelmemin 10-15 yılı bulacağını, bu nedenle tekerlekli sandalye alınmamam bile söylendi. Hiçbir zaman pes etmedim. Profesyonel bir futbolcuyken, kendi kaderimi yazarken buldum. 6 ay İzmit’te Romatem’de tedavi gördüm, 6 ay da Bodrum’da. Hep hayata karşı umutlu oldum. En büyük hayalim de oyuncu olmak” dedi. Gurur Göç, Rıomatem’de aile gibi olduklarını, çok iyi hizmetin verildiğini belirtti. Göç, 2016'nın Eylül ayında çıkardığı 'Erken Gördüm Hayatı' adlı kitabının ardından, çeşitli konularda kısa sözlerinin yazılı olduğu "Aforizma"adlı ikinci kitabını ise 2018'in Şubat ayında çıkaracak. Kocaeli'yi çok sevdiğini ve engellilere verilen önemden çok memnun olduğunu söyleyen Göç, burada yaşamak istiyor.

Buse Kadıoğlu-Nesrin Furuncu