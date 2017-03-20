  • BIST 90.546
  • Altın 143,880
  • Dolar 3,6332
  • Euro 3,9066
  • Kocaeli 15 °C

Gurur, yazdığı kitabı tedavi gördüğü Romatem’de imzaladı

»
Gurur, yazdığı kitabı tedavi gördüğü Romatem’de imzaladı

Bodrum'da geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik felci olan Gurur Göç (23), “Erken Gördüm Hayatı” adlı kitabının söyleşi ve imza gününü, 6 ay tedavi gördüğü Romatem Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Saymanı Adnan Sertel, Kocaeli Turizm Derneği 2. Başkanı ve Yılın En İyi Uluslararası Gazetecisi Veysel Kavrayan, Business Channel Kanal Programcısı Şair Deniz İnan, Kocaeli Genç Fikirler Derneği'nin Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı buluşmada Gurur Göç, kitabında kazadan sonraki yaşamını konu aldı. Kaza sonrası ilk önce öldü sanılarak morga götürüldüğünü, yaşadığı anlaşılınca ameliyata salındığını anlatan Gurur Göç, “Doktorlar hiçbir zaman umutlu değildi. Bana, oturur pozisyona gelmemin 10-15 yılı bulacağını, bu nedenle tekerlekli sandalye alınmamam bile söylendi. Hiçbir zaman pes etmedim. Profesyonel bir futbolcuyken, kendi kaderimi yazarken buldum. 6 ay İzmit’te Romatem’de tedavi gördüm, 6 ay da Bodrum’da. Hep hayata karşı umutlu oldum. En büyük hayalim de oyuncu olmak” dedi. Gurur Göç, Rıomatem’de aile gibi olduklarını, çok iyi hizmetin verildiğini belirtti. Göç, 2016'nın Eylül ayında çıkardığı 'Erken Gördüm Hayatı' adlı kitabının ardından, çeşitli konularda kısa sözlerinin yazılı olduğu "Aforizma"adlı ikinci kitabını ise 2018'in Şubat ayında çıkaracak. Kocaeli'yi çok sevdiğini ve engellilere verilen önemden çok memnun olduğunu söyleyen Göç, burada yaşamak istiyor.

Buse Kadıoğlu-Nesrin Furuncu

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mobesko yönetiminden Ak Parti’ye iade-i ziyaret19 Mart 2017 Pazar 10:07
  • Cami çıkışı, buğday çorbası19 Mart 2017 Pazar 09:58
  • Kaçak yapıya izin yok19 Mart 2017 Pazar 09:57
  • Fen İşleri, her yerde19 Mart 2017 Pazar 09:56
  • KOÜ’lü gencin Hollywood başarısı19 Mart 2017 Pazar 09:53
  • Romanların ‘Evet’ platformu19 Mart 2017 Pazar 09:35
  • Cuma namazı çıkışı Bakanlık’tan sürpriz18 Mart 2017 Cumartesi 21:59
  • Azerbaycan Derneği’nin Nevruz programı iptal18 Mart 2017 Cumartesi 10:23
  • Prof.Güneş Fransa’da18 Mart 2017 Cumartesi 10:11
  • İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr.Yılmaz oldu18 Mart 2017 Cumartesi 08:43
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti