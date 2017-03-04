Güvenli Yaşam Odası tanıtıldı

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında, hazırlanan Güvenli Yaşam Odası, Kocaeli halkına tanıtıldı.

1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Güvenli Yaşam Odası dün Cumhuriyet Parkı’nda halka tanıtıldı. Güvenli Yaşam Odası 3-5 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Parkı’nda sergilenecek ve toplumda depreme karşı yapısal olmayan risklerin azaltılması konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

SABİTLENME TEKNİĞİ

Güvenli Yaşam Odası’nın tanıtımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Güner, Zemin Deprem İnceleme Müdürü Mustafa Cevher ve KOÜ’den Doç. Dr. Fadime Sert Çelik, Doç. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya, Yrd. Doç. Dr. Serpil Gerdan ve Hızır Reis Ortaokulu öğrencileri katıldı. Güvenli Yaşam Odası’nın dış cephesi yapısal olmayan risklerle ilgili genel bilgiler ve sabitleme yöntemlerine ait görsellerle giydirildi. İçerisinde yer alan plazma televizyon aracılığıyla da sabitleme teknikleri ile ilgili görseller desteklendi.

YÜZDE 3 AZALTABİLİRİZ

Güvenli Yaşam Odası hakkında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Güner, “1-7 Mart deprem etkinlik haftası sebebiyle farkındalık oluşturma açısından Güvenli Yaşam Odası hazırladık. Olası bir depremde nerede bulunursak bulunalım, depreme karşı her zaman hazır olmalıyız. Deprem yaralanmalarının yüzde 50’si eşyalardan oluşmaktadır. Aldığımız tedbirlerle ölümleri yüzde 3 oranında azaltabiliriz “ diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN