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Güvenlik Şube’ye Kodal bakacak

Güvenlik Şube’ye Kodal bakacak

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Coşkun Opak’ın geçtiğimiz günlerde emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan koltuğa vekaleten Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal getirildi.

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Başarılı Asayiş Şube Müdürü Kodal, Güvenlik şube Müdürlüğüne yeni bir isim atanana kadar görevi yürütecek.

Çiğdem ARMAĞAN
 

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