Güvenlik Şube’ye Kodal bakacak
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Coşkun Opak’ın geçtiğimiz günlerde emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan koltuğa vekaleten Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal getirildi.
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Başarılı Asayiş Şube Müdürü Kodal, Güvenlik şube Müdürlüğüne yeni bir isim atanana kadar görevi yürütecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Ömer Kodal, Güvelik Şube
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