Güvenlikçiler için bekleme kabini
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te hizmete aldığı Akçaray, seferlerini sürdürüyor.
A+A-
Tramvay duraklarında yolculara yardımcı olmak, düzen ve güvenliği sağlamak için güvenlik elemanları duruyor. Ancak, bu kişiler açık havada görev yapıyor. Malum, artık önümüz kış. Havalar soğuyor, yağışlar artacak. Bu güvenlik elemanlarının hava şartlarından doğan mağduriyetini önlemek için duraklara kapalı kabinler konuldu. Şık görünen bu kabinler, güvenlikçilerin de mağduriyetini ortadan kaldırdı.
Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Etiketler : Güvenlikçi, Akçaray, İzmit
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.