Güvenlikçiler için bekleme kabini 

Tramvay duraklarında yolculara yardımcı olmak, düzen ve güvenliği sağlamak için güvenlik elemanları duruyor. Ancak, bu kişiler açık havada görev yapıyor. Malum, artık önümüz kış. Havalar soğuyor, yağışlar artacak. Bu güvenlik elemanlarının hava şartlarından doğan mağduriyetini önlemek için duraklara kapalı kabinler konuldu. Şık görünen bu kabinler, güvenlikçilerin de mağduriyetini ortadan kaldırdı.

