Güvercin Festivali, 5 Kasım’da yapılıyor 

5 Kasım Pazar günü İzmit Kuruçeşme Kapalı Halk Pazarı’nda Kocaeli 5. Güvercin Festivali gerçekleştirilecek. 07.00-17.00 saatleri arasındaki güvercin festivalinde ilimizden ve Türkiye’nin dört bir yanından çok değerli güvercinler yarışacak, güvercin tutkunları tanışıp kaynaşacak.