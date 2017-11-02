Güvercin Festivali, 5 Kasım’da yapılıyor
Türkiye’nin en değerli güvercinleri, İzmit’te görücüye çıkacak.
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5 Kasım Pazar günü İzmit Kuruçeşme Kapalı Halk Pazarı’nda Kocaeli 5. Güvercin Festivali gerçekleştirilecek. 07.00-17.00 saatleri arasındaki güvercin festivalinde ilimizden ve Türkiye’nin dört bir yanından çok değerli güvercinler yarışacak, güvercin tutkunları tanışıp kaynaşacak.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Güvercin Festivali
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