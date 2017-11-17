Güzel Kübra, daha 24’ündeydi
İzmit’e bağlı Durhasan Mahallesinde oturan Şen ailesinin 24 yaşındaki kızları Kübra, böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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İmamlık yapan Hüseyin Şen ile Nihal Hanımın üç çocuğundan biri olan, kuaförlük yapan Kübra Şen, 8 yaşından beri böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda bir de omurilik ameliyatı geçiren Kübra, İstanbul Sancaktepe’deki özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Kübra Şen’in cenazesi Durhasan Mahallesinde toprağa verildi.
Kerim YAVUZ
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