Güzel Kübra, daha 24’ündeydi

İmamlık yapan Hüseyin Şen ile Nihal Hanımın üç çocuğundan biri olan, kuaförlük yapan Kübra Şen, 8 yaşından beri böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda bir de omurilik ameliyatı geçiren Kübra, İstanbul Sancaktepe’deki özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu. Kübra Şen’in cenazesi Durhasan Mahallesinde toprağa verildi.

Kerim YAVUZ