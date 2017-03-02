İzmit’in pişmaniyesi, Çenesuyu gibi gevrek, bol susamlı simidi de benzersizdir.

Nevzat Doğan İzmit Belediye Başkanı olmadan önce, İzmit’te seyyar simitçilik çok yaygın ve düzensiz yapılırdı. Başkan Doğan, pek çok konuda olduğu gibi İzmit’te seyyar simit satışına da düzen getirdi.

TEK TİP ELBİSE

Geçtiğimiz yıllarda İzmit Belediyesi, şehir merkezinde simit satışı yapılacak yerleri belirledi, hepsi için ihaleye çıkarak simit satış yerlerini kiraladı. Artık şehrin hangi köşesinde hangi fırının ürettiği simidi kim satacak biliniyor. İzmit Belediyesi, şimdi de bütün seyyar simitçilerin tezgâhlarını ve giysilerini tek tip hale getirdi. Artık şehir içinde kestanecinin, mısırcının, simitçinin yeri belli, satış yapanların da giysileri bir örnek. Gerçekten güzel oldu değil mi?