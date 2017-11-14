Güzelle Çirkinin Müzikali seyirciyle buluşacak

Şehir Tiyatroları, 2017-2018 sezonunda yeni çocuk oyunlarıyla minik seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda yeni sezonda yetişkin seyirciyle buluşan 'Keşanlı Ali Destanı' oyunuyla birlikte eski oyunlar da sahneleniyor. Minik tiyatro severler için bu sezon yeni oyunlar hazırlanıyor. Hali hazırda oynanan çocuk oyunlarının yanı sıra provaları devam eden Güzelle Çirkinin Müzikali, 13 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Oyun 'Uykudan Önce Tiyatro' projesiyle sahnelenecek.

ARALIK AYINDA GALA YAPILACAK



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, yeni sezonda minik tiyatro severler ile buluşturacağı 'Güzelle Çirkinin Müzikali', ilk olarak 13 Aralık'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde (SDKM) sahnelenecek. Sahne arkasındaki yaratıcı kadronun yanı sıra 10 kişilik oyuncu kadrosunun rol aldığı oyunun provaları SDKM Büyük Sahne'de devam ediyor. Marie De Beaumont tarafından yazılan oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Ersin Ayhan üstleniyor. Güzelle Çirkinin Müzikali'nde 23 şarkı bulunuyor. 13 Aralık'ta galası yapılacak çocuk oyununda çalınacak olan 23 şarkının söz ve müzikleri ise Gürkan Çakıcı'ya ait.