  • BIST 89.529
  • Altın 147,452
  • Dolar 3,6996
  • Euro 3,8881
  • Kocaeli 12 °C

Güzeloğlu ailesinden şehit ailesi ziyaretleri

»
Güzeloğlu ailesinden şehit ailesi ziyaretleri
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Güzeloğlu çifti, Şanlıurfa Viranşehir’de Jandarma Uzman Onbaşı olarak vatani görevini yaparken şehadet mertebesine eren Erdi Demirer’in ailesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, şehidimizin eşi Burcu Demirer ile minik oğlu Çağan Cemal Demirer’e; “Sizler bize Şehidimiz Erdi’nin emanetlerisiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin, her zaman sizlerin yanınızda olacağız.” dedi.

Şehit Erdi Demirer’in babası Halil Demirer, Annesi Susam Demirer ve eşi Burcu Demirer, ziyaret nedeniyle Vali Güzeloğlu ve eşine teşekkür ettiler.

Güzeloğlu çifti, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da hayatını kaybeden demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşini ziyaret etti. Güzeloğlu çiftine ziyaret sırasında Başiskele Kaymakamı Atila Kantay ve eşi Müjgan Kantay eşlik etti. Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehitlerini minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşi Ayşe Sapa ve kardeşi Emre Atım, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu ve yetkililere teşekkür etti.

Bu haber toplam 237 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yardım Sevenler Başiskele Şubesi’nde pastalı kutlama02 Mart 2017 Perşembe 12:25
  • İzmit’ten Kızıltepe’ye gönül köprüsü02 Mart 2017 Perşembe 11:39
  • Simitçi tezgahları yenilendi02 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, “İzci Yararlıdır Haftası” etkinlikleri düzenledi02 Mart 2017 Perşembe 11:19
  • Itır Hoca, emekliliğe uğurlandı02 Mart 2017 Perşembe 10:26
  • KSMMMO 27. yılını kutladı01 Mart 2017 Çarşamba 21:00
  • Dalgıç Şenay Ertorun: 'Başkan hayatımı kurtardı'01 Mart 2017 Çarşamba 16:32
  • Dikkat! Son gün 3 Mart01 Mart 2017 Çarşamba 15:45
  • Eski İstihbarat Daire Başkanı, 28 Şubatı anlattı01 Mart 2017 Çarşamba 15:19
  • Üsküdar Vapuru faciası kurbanları anıldı01 Mart 2017 Çarşamba 14:13
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Kömürcüler bunu hep yapıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti