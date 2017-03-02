Güzeloğlu ailesinden şehit ailesi ziyaretleri

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu.

Güzeloğlu çifti, Şanlıurfa Viranşehir’de Jandarma Uzman Onbaşı olarak vatani görevini yaparken şehadet mertebesine eren Erdi Demirer’in ailesini ziyaret etti.

Vali Güzeloğlu, şehidimizin eşi Burcu Demirer ile minik oğlu Çağan Cemal Demirer’e; “Sizler bize Şehidimiz Erdi’nin emanetlerisiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin, her zaman sizlerin yanınızda olacağız.” dedi.

Şehit Erdi Demirer’in babası Halil Demirer, Annesi Susam Demirer ve eşi Burcu Demirer, ziyaret nedeniyle Vali Güzeloğlu ve eşine teşekkür ettiler.

Güzeloğlu çifti, daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da hayatını kaybeden demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşini ziyaret etti. Güzeloğlu çiftine ziyaret sırasında Başiskele Kaymakamı Atila Kantay ve eşi Müjgan Kantay eşlik etti. Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehitlerini minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşi Ayşe Sapa ve kardeşi Emre Atım, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu ve yetkililere teşekkür etti.