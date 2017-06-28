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Güzeloğlu, başarı belgesi dağıttı

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Güzeloğlu, başarı belgesi dağıttı
Valiler Kararnamesiyle Diyarbakır’a atanan Vali Hasan Basri Güzeloğlu ilimizden ayrılmadan önce vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, emniyet personeli, jandarma personeli ve diğer personellere başarı belgesi takdim etti.

Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleşen törene İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, ilçe kaymakamları, daire müdürleri, emniyet ve jandarma personeli katılım sağladı.

KOCAELİ KATKILAR SUNMAYA DEVAM EDECEK
Sertifika töreni öncesinde veda konuşması yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu şunları söyledi: “Bugüne kadar ki süreç içinde bizlerle birlikte ortaya koydukları gayret için herkesi  bir kez daha takdir ediyorum. Türk Devlet geleneğinin en onurlu ve en sorumlu olan valilik makamında Kocaeli’de yaklaşık 3 yıl görevim oldu. Kocaeli’ye çok büyük katkılarımız oldu. Dün ve bugün olduğu gibi Kocaeli büyük katkılar sunmaya devam edecek. Hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında çok güzel dönem yaşandı. 12 ilçemiz büyükşehir ölçeğinde çok önemli bir yerde. Kocaeli, Türkiye’mizi temsil eden bir şehir. Türkiye’yi Avrupa ve Asya’ya bağlayan bir geçiş şehri. 12 OSB’si, 70’ye yakın liman ve iskelesi, ihracatın yüzde 20’sini tek başına taşıyan uluslararası bir şehir. 2 üniversite ve buna bağlı olarak teknoparklar var. Tüm bunlar yönetim sorumluluğumuzu artıran değerlerdi. İnsana hizmet etmeyi birinci sıraya alarak hizmet gerçekleştirdik. 

KOCAELİ 3 YILDA HUZUR ADASI OLDU
Yollar yapabiliriz ama en büyük hizmetin insanlar arası gönül bağı kurmak olduğunu bilmeliyiz. Milletine hükmeden değil, hizmet eden devlettir. 31 yıllık devlet hayatımızda 15 yıl kaymakamlık son 16 yılda valilik sorumluluğumuzda bu ilke hep temel şiarımız oldu. Meseleye ve mesleğe bakışımızın temel öğreticisi oldu. Rabbimiz mahcup etmedi. Her başlangıcın bir bitişi vardı. Hayatın anlamının hepimiz için hoş bir seda olduğunu bilerek çalıştık. Böylesi bir anlayışla hizmet ederken ‘Allah razı olsun’ diyen dillerdeki cümleleri ve şükran dileyen yüzleri gördük. Hangi görevde olursanız olun, kalıcı hizmetlerde bulunun. Asıl olan insanın ne kadar çok yaşadığı değil, o hayatını nasıl yaşadığıdır. Kalıcı olan arkasında bıraktığı hizmetlerdir. Hedef uzun kalmak değil, kaldığı her alanda iyi hizmet yapmaktır. Bu tek başına yapılan bir hizmet değildir. O yüzden buradasınız. Kocaeli  bu 3 yıl içinde huzur adası oldu. Her köşesinde bunun hissedildiği bir büyükşehir olmuştur.”  

Çiğdem ARMAĞAN

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