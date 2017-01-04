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Güzeloğlu: “Emlak ve konut piyasası gelişiyor”

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Güzeloğlu: “Emlak ve konut piyasası gelişiyor”
Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Kocaeli’de giderek, gelişen bir emlak ve konut piyasası var” dedi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu bugün Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Kemal Kaya, Emlakçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

BİZE HER ZAMAN KUVVET VERDİ

 Ziyarette ilk olarak konuşan oda Başkanı Ahmet Pekin, “Valimizin bu güne kadar 3 ay odamızın kuruluşu ve seçimden sonraki 4 ay boyunca bize manevi desteği oldu. Enerjisiyle bize her zaman kuvvet vermiştir. Kocaeli’de kurulan emlakçılar odası büyükşehir yasası ile kurulduğu için 12 ilçeyi kapsıyor. 4 ay içerisinde kamunun yüzde 50’sini ziyaret ettik. Odanın sistemli çalışması için her ilçede 9 komisyon kurduk. Her ay komisyonlarla toplantı yapılıyor.  Eğitim komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Yasa çıkana kadar bu mesleği yapmak isteyenler için üniversitede eğitim komisyonu çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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ÖNEMLİ PROJELER

 Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise şunları söyledi: “Emlakçılar Odası ilimizde yeni kurulan bir oda. Bünyesinde bir birikimi ve gücü buluşturan bir odamız. Sektörel düzeyde önemli projeleri var. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kocaeli’deki tüm STK’larımız bizim yönetim paydaşımız. Kurumsal yapıların bize aktaracakları, sunacakları fikirler çok değerli. Esnaf ve odalarımız bazında yoğun ilişkilerimiz bulunuyor. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduğumuz . İlimizin değerlendirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması açısından yararlı bir toplantı oldu.

DEPREMSELLİK RİSKİ VAR

Kocaeli’de giderek gelişen bir emlak ve konut piyasası var. Bu da imar planlamayı gerektiriyor. Depremsellik riski var. Yaşam gerekleri açısından yapı denetimini yapmak gibi bir zorunluluğumuz da var. Bunlar bir bütün olarak emlak başlığı ile iç içe olmak zorunda. Odamızın öneriler bu noktada çok önemlidir. İnşallah Emlakçılar Odamız kendi üyelerinin eğitiminden başlayarak kent perspektifinde önemli işler yapacaktır.

Çiğdem ARMAĞAN

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