Güzeloğlu gözyaşlarıyla Kocaeli'den uğurlandı

İlimizde yaklaşık 3 yıldır görev yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Valiliğine atanması sonrasında ilimizden görevine gözyaşları içinde uğurlandı.

Yaklaşık 3 yıldır kentimizde görev yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Valiler Kararnamesiyle Diyarbakır atandı. Güzeloğlu bugün eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte Diyarbakır’a gitti. Veda programında gözyaşları sel oldu. Valilik binasında gerçekleşen veda programına EDOK Komutanı Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Haluk Görgün, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Karamürsel İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Körfez Kaymakamı Başkanı Hasan Hüseyin Can, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Baro Başkanı Sertif Gökçe, daire müdürleri ve valilik personeli katıldı.

ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK

Selamlaşmanın ardından konuşan Güzeloğlu, “En büyük kazancımız ayrılırken dostluklarını kazanmaktan büyük onur duyduğum dostlarım oldu. 1 Ekim 2014 tarihinde büyük bir sorumlulukla üstlendiğim görevimden bugün ayrılıyorum. 3 yıla yakın bir süre Türkiye’nin çok özel ve güzel illerinden birisi olan Kocaeli’ de olma onur ve gururunu duymaktan dolayı rabbime hamdolsun diyorum. Burada Vali görevime başlarken, her görevin biteceğine inanarak bugüne hazır bulundum. Burada çok güzel işler başardık. Kalkınmış ve gelişmiş bir Kocaeli yaratmak için çalışmalar gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

HOŞ BİR SEDA OLARAK ANILMAK

Güzeloğlu, “Karşılıklı güzel bir anlayış ve uyumun sonucunu aldık. Bu noktada burada olan ve olmayan tüm kent halkı bu uyum ve anlayışta önemli bir yer tutuyor. Hayat ne kadar yaşanmış olursa olsun biteceği bir yolculuktur. Asıl olan o bitiş geldiği zaman başlangıç coşkusunu hissedebilmektir. İnsanın hayatı huzur içinde tamamlayacağı bir yolculuk olmalıdır. İlk Valilik görevine çok erken bir yaşta 38 yaşında başladığımda, ülkemize ve devletimize yakışır şekilde görevi sürdürebilmek için dua ettim. Gönüllerde bulunmak ve hoş bir seda olarak anılmanın en güzeli olduğunu biliyorum” sözlerini kullandı.

TORUNUM BURADA DOĞDU

Güzeloğlu şunları söyledi: “Burada bulunan kent protokolünün tüm temsilcileri ve kentin güzel insanları bu şehrin zenginliğidir. Kocaeli Türkiye’nin yürüyüşünde en önemli şehirlerden birisidir ve Allah bu şehrin önünü hep açık etsin. Buradan çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Benim torunum burada doğdu. Artık Kocaelili. İnşallah bizde sizin gönlünüzde hoş bir seda olarak kalırız. Burada yaşadığım güzel anılar için burada yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, Allah’a emanet olun”

AKSOY 16.00'DA GELECEK

Diyarbakır’dan ilimize atanan yeni Vali Hüseyin Aksoy ise, bugün saat 16.00’da Kocaeli Valiliği’ne gelecek ve valilik personeli tarafından törenle karşılanacak.

Çiğdem Armağan

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