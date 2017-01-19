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Güzeloğlu, “Güçlü, güvenli, istikrarlı olmalısınız”

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Güzeloğlu, “Güçlü, güvenli, istikrarlı olmalısınız”
Kocaeli Ticaret Odası’nın Necmi Bulut Başkanlığı’ndaki yeni yönetim kurulu üyeleri Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti.

KOTO’nun çalışmaları hakkında bilgi veren yönetim, Katar’a yapılan ziyaret sonrası üyelerin ikili ilişkileri ve iş bağlantıları konularında Vali Güzeloğlu’na bilgi aktardı. Vali Güzeloğlu da, önce Murat Özdağ, sonra Semih Barış; şimdi de Necmi Bulut’un başına geçtiği KOTO’nun yöneticilerine güçlü, güvenli ve istikrarlı olunması öğüdü verdi.

YÖNETİM TAM KADRO

Vali Güzeloğlu’na yapılan ziyarete KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Cafer Kozluca, Mehmet Akif Şen, Zihni Yılmaz, Yusuf Ziya Uludüz katıldı. 

GÜZELOĞLU: “KOTO’NUN SORUMLULUKLARI VAR”

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, KOTO’nun yöneticilerine yeni dönem için başarı diledi, “Allah utandırmasın. Tabii kentin yönetiminde ve geleceğe taşınmasında, KOTO’nun ve üyelerinin kente kattığı değerler ve sorumlulukları var. Bunu üst seviyeye çıkarmak için el birliği içinde olmalısınız. Kurumsal kimliğin gelecek dönem de daha güçlü ve istikrarlı, güven temini, gelişimi ve inancı içinde, Kocaeli’nin geleceğe ve hedeflere taşınmasında belirleyici, etkili olduğunu unutmamalısınız” dedi.

Şennur YILDIZ

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