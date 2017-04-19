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Güzeloğlu: “Turizmde yapılacak daha çok iş var”

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Güzeloğlu: “Turizmde yapılacak daha çok iş var”
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan önderliğindeki heyet, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ziyaret etti.

Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç Dr. Adem Yavaş, Kartepe Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Sami Karacan, Ramada Plaza İstanbul Asia Airport Genel Müdürü Kenan Saral, Ramada Plaza İzmit Genel Müdürü Cengiz Caner, The Ness Termal Spa Cenventin Genel Müdür Yardımcısı Arif Tanta, Otel Asya Müdürü Nazmi Çaycı, TÜRSAB Yedigöller BYK Genel Sekreteri Adnan Turan ve Şube Müdür Vekili Hülya Özer de bu heyette yer aldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, “Kocaeli her ne kadar sanayi kenti olsa da gerek tarihi, gerek kültürü, denizi, doğal güzellikleriyle kültür ve turizm çeşitliliğinin yapılacağı bir ilimizdir” dedi, müdürlük olarak yapılan faaliyetlerden söz etti.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da, Turizm Haftası’nı kutladı, şunları söyledi:

“Dünya’da turizm harcamaları her geçen gün artıyor. Turizmi sadece bir boyutuyla değil, birçok boyutuyla düşündüğümüz zaman genelde Türkiye’nin, özelde Kocaeli’nin daha çok yapacağı işler var. Artık Kocaeli’mizde denize girebiliyor, mavi bayraklı plajları insanlarımızla buluşturabiliyoruz. Karadeniz kıyısında gittikçe artan bir talebin konusu olan Kefken ve Kerpe ile Kartepe kayak merkezleriyle, doğal ve hobi turizmiyle çok büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Bu kadar büyük bir potansiyelin kongre turizminin dışında kalması sağlık turizminde giderek yükselen yeni yatırımlarla bu iddianın geleceğe taşınması çok açık bir gerçek olarak görülüyor.  Yeni dönemde müzelerin özellikle etnografik ve kültürel değerlerin sunulduğu müzelerin turizme çok önemli kazanç sağlayacağını

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