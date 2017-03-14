Güzeloğlu’dan 14 Mart mesajı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’na ilişkin bir mesaj yayınladı.

Akıl, ruh ve beden sağlığının her birey için en değerli hazine olduğunun altını çizen Vali Güzeloğlu, insanların sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda doktorlara ve sağlık çalışanlarının gösterdikleri çabaların takdirle karşılandığını aktardı.

Vali Güzeloğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Ülkemiz sağlık sektörü, insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından Dünya çapında bir standardı yakalayarak, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmıştır. Bu doğrultuda ilimizde de sağlık alanında gerek fiziki gerekse insan kaynakları bakımından çok büyük mesafeler alınmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle; insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı ilke edinen, bu saygın ve onurlu mesleği büyük fedakârlıklarla yerine getiren, en zor şartlarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında özveriyle çalışan, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum”