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  3. H.Yıldız hata yapmadı: 1-6
H.Yıldız hata yapmadı: 1-6

H.Yıldız hata yapmadı: 1-6

U-16 Ligi’nde perşembe ve cuma günleri toplam 10 maç oynandı.

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D Grubu’nun lideri H.Yıldızspor, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda alt sıralarda yer alan Kirazlıyalıspor ile karşılaştı. Hereke Yıldızspor bu maçtan 6-1 galip ayrılarak ligde maç fazlası ile liderliğini sürdürdü, en yakın rakibine 6 puan fark yaptı. B Grubu’nda ise zirve yarışı yapan Körfez GB ile İzmit GB, haftayı puan kaybı yapmadan geçirdi. C Grubu’nda ise lider Kartepe Belediyespor ilk kez gol yediği maçta Ç.Plajyoluspor’u 6-2 ile geçti.

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