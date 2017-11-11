H.Yıldız hata yapmadı: 1-6

D Grubu’nun lideri H.Yıldızspor, Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda alt sıralarda yer alan Kirazlıyalıspor ile karşılaştı. Hereke Yıldızspor bu maçtan 6-1 galip ayrılarak ligde maç fazlası ile liderliğini sürdürdü, en yakın rakibine 6 puan fark yaptı. B Grubu’nda ise zirve yarışı yapan Körfez GB ile İzmit GB, haftayı puan kaybı yapmadan geçirdi. C Grubu’nda ise lider Kartepe Belediyespor ilk kez gol yediği maçta Ç.Plajyoluspor’u 6-2 ile geçti.