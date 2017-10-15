H.Yıldız ilk galibiyetini aldı:1-2
Amatör kümenin iki köklü takımı, daha önceki yıllarda çok önemli başarılara imza atan Seka Doğanspor ile Hereke Yıldızspor, bu sezona çok kötü başlangıç yaptılar.
A+A-
Puanı bulunmayan iki takım kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. İlk yarıda atılan gollerle karşılaşmayı deplasman takımı Hereke Yıldızspor 2-1 kazandı.
SEKA DOĞANSPOR PUANSIZ
Geçen yıl Süper Lig’de Play-Off oynayan Seka Doğanspor, bu sezon henüz puanla tanışmadı. Dün akşamda sahasında grubun bir diğer puansız takımı Hereke Yıldızspor’u konuk eden Seka Doğanspor, Murat Kolburan’ın golüyle 1-0 geriye düştü. İki dakika sonra kaptan Ferdi ile eşitliği buldu, konuk ekip Seyfettin ile bir kez daha önce geçti, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Seka Doğanspor, ligin son sırasına indi.
Bu haber toplam 53 defa okunmuştur
Etiketler : Hereke Yıldızspor, Seka Doğanspor
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.