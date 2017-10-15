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  3. H.Yıldız ilk galibiyetini aldı:1-2
H.Yıldız ilk galibiyetini aldı:1-2

H.Yıldız ilk galibiyetini aldı:1-2

Amatör kümenin iki köklü takımı, daha önceki yıllarda çok önemli başarılara imza atan Seka Doğanspor ile Hereke Yıldızspor, bu sezona çok kötü başlangıç yaptılar.

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Puanı bulunmayan iki takım kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaştı. İlk yarıda atılan gollerle karşılaşmayı deplasman takımı Hereke Yıldızspor 2-1 kazandı.

SEKA DOĞANSPOR PUANSIZ
Geçen yıl Süper Lig’de Play-Off oynayan Seka Doğanspor, bu sezon henüz puanla tanışmadı. Dün akşamda sahasında grubun bir diğer puansız takımı Hereke Yıldızspor’u konuk eden Seka Doğanspor, Murat Kolburan’ın golüyle 1-0 geriye düştü. İki dakika sonra kaptan Ferdi ile eşitliği buldu, konuk ekip Seyfettin ile bir kez daha önce geçti, karşılaşmayı 2-1 kaybeden Seka Doğanspor, ligin son sırasına indi.
 

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