H.Yıldız  yerini korudu

D.BİRLİKSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

U-16 Ligi’nde önceki gün 8 karşılaşma oynandı. Günün en kritik maçı ise Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynandı. D Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan Hereke Yıldızspor ile Yeşilovaspor’un maçında gol sesi çıkmadı, takımlar 0-0’lık eşitliği bozamadı. Bu sonucun ardından Hereke Yıldızspor liderlikteki yerini korurken, Yeşilovaspor ise Derince Birlikspor’un hükmen 3-0 galip geldiği maç sonrası üçüncü sıraya geriledi.

KARAMÜRSEL İ.Y LİDER OLDU

G Grubu’nda ise Karamürsel İ.Y Gölcük İ.Y’nu 5-0 yendi. Hisareynspor’un da puan kaybetmesi ile Siyah – Beyazlı ekip grubun yeni lideri oldu. Yarın da U-16 Ligi’nde beş karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan Serdar GB – Yeni Kocaeli ile Başiskele Belediyespor – İlimtepe FK arasındaki maçlar oldukça kritik olacak. Yeni Kocaeli 22 puanla üçüncü sırada yani Play – Off hattının sınırında yer alırken, Başiskele Belediyespor da 20 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

