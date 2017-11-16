H.Yıldız yerini korudu
U-16 Ligi D Grubu’nda önceki gün oynanan Hereke Yıldızspor ile Yeşilovaspor maçı 0-0 bitti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta bu sonuç H.Yıldızspor’a yaradı, Kırmızı-Yeşilli ekip liderliğini devam ettirdi.
D.BİRLİKSPOR İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
U-16 Ligi’nde önceki gün 8 karşılaşma oynandı. Günün en kritik maçı ise Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda oynandı. D Grubu’nda ilk iki sırayı paylaşan Hereke Yıldızspor ile Yeşilovaspor’un maçında gol sesi çıkmadı, takımlar 0-0’lık eşitliği bozamadı. Bu sonucun ardından Hereke Yıldızspor liderlikteki yerini korurken, Yeşilovaspor ise Derince Birlikspor’un hükmen 3-0 galip geldiği maç sonrası üçüncü sıraya geriledi.
KARAMÜRSEL İ.Y LİDER OLDU
G Grubu’nda ise Karamürsel İ.Y Gölcük İ.Y’nu 5-0 yendi. Hisareynspor’un da puan kaybetmesi ile Siyah – Beyazlı ekip grubun yeni lideri oldu. Yarın da U-16 Ligi’nde beş karşılaşma oynanacak. Bu maçlardan Serdar GB – Yeni Kocaeli ile Başiskele Belediyespor – İlimtepe FK arasındaki maçlar oldukça kritik olacak. Yeni Kocaeli 22 puanla üçüncü sırada yani Play – Off hattının sınırında yer alırken, Başiskele Belediyespor da 20 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
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