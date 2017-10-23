H.Yıldız’ı, Kolburan taşıyor
Ligin ilk 4 maçında puan alamayan Hereke Yıldızspor, Seka Doğanspor’dan sonra sahasında Murat Kolburan’ın golüyle Denizliköyüspor’u 1-0 yendi, son iki maçında 2’de 2 yaptı.
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SON İKİ MAÇINI KAZANDI
Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon ekonomik yönden küçülme kararı alan Hereke Yıldızspor, futbolcu kadrosunda çok büyük değişime gitti. Eski gücünde olmayan Kırmızı-Yeşili ekip, lige de çok kötü başlamış, ilk 4 maçını puansız geçmişti. Transferin son günlerinde Murat Kolburan’ı alan Hereke Yıldızspor, ligde ilk galibiyetini geçen hafta deplasmanda Murat Kolburan’ın attığı golle Seka Doğanspor’u 2-1 yenerek elde etmişti.
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Etiketler : Hereke Yıldızspor, Murat Kolburan
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