H.Yıldızspor erken başladı

Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon Süper Lig’de genç oyuncularla mücadele edecek olan Hereke Yıldızspor, hazırlıklara erken start verdi.

Bu yılda Ecevit Kara’nın çalıştıracağı Kırmızı-Yeşilli ekip, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

GEÇEN YILDAN SADECE ENDER KALDI

İki yıl sonra yeniden Süper Lig’e dönen Hereke Yıldızspor’un geçen yıl BAL’a yer alan kadrosunda sadece takım kaptanı Ender kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncunun dışında diğer futbolcular takımdan ayrıldı. Kadrosunu yeniden oluşturacak olan Kırmızı-Yeşilli ekip, ekonomik yönden de küçülmeye gitti, maliyeti düşük, genç yetenekleri transfer etmek istiyor.

ÇALIŞMALAR HEREKE’DE

İki yıl önce BAL’da son haftalarda takımın başına getirilen Ecevit Kara, geçen yıl da Kırmızı-Yeşilli ekibi çalıştırmıştı. Hereke Yıldızspor Yönetim Kurulu, yeni sezonda da takımı Kara’ya emanet etti. Kara, “Şuan gençlerle yeni sezon çalışmalarına başladık. 4-5 ismi takıma kattık. Transferlerimiz olacak. İki hafta yapacağımız bu çalışmalarda kadromuz kesin şeklini aldıktan sonra, normal antrenman programını uygulayacağız” dedi.