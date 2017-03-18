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H.Yıldızspor, hem kendisi hem de Gebze için oynayacak

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H.Yıldızspor, hem kendisi hem de Gebze için oynayacak
BAL’da yer alan Hereke Yıldızspor, çok kritik bir maça çıkıyor, sahasında lider Ergene Velimeşespor’u konuk edecek.

Kırmızı-Yeşilli ekip, hem kendi, hem de Gebzespor’un şampiyonluğu için 14.00’te başlayacak maçı kazanmak istiyor.

VELİMEŞESPOR’U YENMEK ZORUNDA

BAL 12.Grup’ta kümede kalma şansını devam ettiren Hereke Yıldızspor, öncelikli olarak ligi düşme hattının üzerinde bitirmesi gerekiyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile düşme hattındaki Tunaspor ile aynı puana gelen H.Yıldızspor,  sahasında lider Ergene Velimeşespor ile karşılaşacak. Kırmızı-Yeşilli ekip, hem kendisi, hem de Gebzespor için bu maçı kazanmak zorunda. Hereke Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. BAL’da yer alan bir diğer temsilcimiz Çayırovaspor da, sahasında Uzunköprüspor ile karşılaşacak.

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