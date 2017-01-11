H.Yıldızspor İsmail İrvasa’yı geri aldı

BAL’da son iki yıldır üst üste kalıcı olan, bu sezon ise düşme korkusunu yakından hisseden Hereke Yıldızspor, ligin ilk yarısındaki kadrosunu korumakta zorlanıyordu.

Transferde sessizliğini bozan Kırmızı-Yeşilli ekip, bu sezon başında Çengelköyspor’a verdiği kanat oyuncusu İsmail İrvasa’yı kadrosuna kattı.

GEBZESPOR’A HAZIRLANIYOR

Kırmızı-Yeşilli ekip, ligin ikinci yarısına kent derbinde, ara transferde kadrosunu yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Gebzespor ile oynayacağı maçla start verecek. Bu maçın hazırlıkların ağır kış şartlarda sürdüren Hereke Yıldızspor, son iki çalışmasını çim halı sahada gerçekleştirdi. Hereke Yıldızspor, kent derbisinde konuk edeceği Gebzespor karşısında kazanıp, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak istiyor.

İSMAİL, TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Ligin ilk yarısındaki kadrosunda yer alan 5 futbolcu ile yollarını ayıran Hereke Yıldızspor, sadece bir takviye yaptı, sezon başında İstanbul BAL takımlarından Çengelköyspor’a verdiği genç oyuncuları geri aldı. Orta sahasın solunda görev yapan İsmail İrvasa, takımla birlikte çalışmalara çıkmaya başladı. H.Yıldızspor’da ligin ikinci yarısı öncesinde Harun, Beratcan, M.Ali Kurun, Serhan ve Aykut Öngel ile de yollarını ayırmıştı.