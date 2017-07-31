  • BIST 107.582
  • Altın 143,838
  • Dolar 3,5277
  • Euro 4,1453
  • Kocaeli 27 °C

H.Yıldızspor kadrosunu oluşturuyor

»
H.Yıldızspor kadrosunu oluşturuyor
Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon Süper Lig’de genç oyuncularla mücadele edecek olan Hereke Yıldızspor, hazırlıklara erken start verdi.

Bu yılda Ecevit Kara’nın çalıştıracağı Kırmızı-Yeşilli ekip, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Hereke Yıldızspor dış transferde Diliskelesispor’dan Mehmet Aktaş ile Tavşancılspor’dan Ahmet’i aldı.

DİLİSKELESİSPOR’DAN MEHMET TAVŞANCILSPOR’DAN AHMET
Bu yıl ekonomik yönden küçülmeye giden, kendi altyapısından çıkan oyuncularla Süper Lig’de yoluna devam etmek isteyen Hereke Yıldızspor, dış transferde iki önemli ismi kadrosuna dahil etti. Kırmızı-Yeşilli ekip, iki yıl önce Dilovası Belediyespor’da oynayan, geçen yıl Diliskelesispor’a giden stoper Mehmet Aktaş ile Tavşancılspor’un defans oyuncusu Ahmet Örgüç ile anlaştı. Ahmet Örgüç daha önceki yıllarda da Hereke Yıldızspor forması giymişti. Teknik Sorumlu Ecevit Kara, yarından itibaren normal çalışma programını uygulayacaklarını söyledi.

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmitli Ersin, Milli takımı Şampiyonluğa taşıdı31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:25
  • Seka Doğanspor gençlere güveniyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:22
  • İzmit Sanayispor’da Hakan Uygur dönemi31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:20
  • Derbentspor’da kaleci Sarp da kaldı31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:18
  • 9 Ağustos’ta Sancaktepe ile31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:10
  • Çok erken:0-331 Temmuz 2017 Pazartesi 16:08
  • Yıldız’ın Menemen maçı değerlendirmesi31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:51
  •  Kağıtsporlu haltercilerden Rize’de iki derece31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:54
  • İzmitli Ersin, Milli Takımı şampiyonluğa taşıdı31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:57
  • Kocaelispor ilk hazırlık maçında mağlup!30 Temmuz 2017 Pazar 17:08
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti