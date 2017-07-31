H.Yıldızspor kadrosunu oluşturuyor

Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon Süper Lig’de genç oyuncularla mücadele edecek olan Hereke Yıldızspor, hazırlıklara erken start verdi.

Bu yılda Ecevit Kara’nın çalıştıracağı Kırmızı-Yeşilli ekip, çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Hereke Yıldızspor dış transferde Diliskelesispor’dan Mehmet Aktaş ile Tavşancılspor’dan Ahmet’i aldı.

DİLİSKELESİSPOR’DAN MEHMET TAVŞANCILSPOR’DAN AHMET

Bu yıl ekonomik yönden küçülmeye giden, kendi altyapısından çıkan oyuncularla Süper Lig’de yoluna devam etmek isteyen Hereke Yıldızspor, dış transferde iki önemli ismi kadrosuna dahil etti. Kırmızı-Yeşilli ekip, iki yıl önce Dilovası Belediyespor’da oynayan, geçen yıl Diliskelesispor’a giden stoper Mehmet Aktaş ile Tavşancılspor’un defans oyuncusu Ahmet Örgüç ile anlaştı. Ahmet Örgüç daha önceki yıllarda da Hereke Yıldızspor forması giymişti. Teknik Sorumlu Ecevit Kara, yarından itibaren normal çalışma programını uygulayacaklarını söyledi.