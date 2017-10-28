H.Yıldızspor koltuğunu korudu:2-2

DERİNCE’DE KAZANAN YOK

U-16 Ligi D Grubu’nda zirve yarışı yapan Derince Birlikspor ile Hereke Yıldızspor karşılaştı. İkinci sırada yer alan Derince Birlikspor, iki puan önünde bulunan Hereke Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı, liderlik şansını kullanamadı. Bu grubun diğer maçında üst sıralara çıkmak isteyen Yenidoğan Serdarspor, Sarımeşespor’u 4-2 mağlup etti, puanını da 15’e yükseltti. A Grubu’nda dördüncü sırada yer alan Başiskele Belediyespor ise Kullarspor ile 2-2 berabere kaldı, Play-Off şansını zora soktu. C Grubu’na dahil maçta da Ç.Plajyoluspor, deplasmanda İlimtepe GB’yi 4-1 yendi.

