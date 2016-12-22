H.Yıldızspor takviye peşinde

Bu sezon başında hem teknik ekibinde, hem de futbolcu kadrosunda yeniden yapılanan, genç oyuncuları kadrosuna dahil eden Hereke Yıldızspor, ligin ilk yarısını il sıralamasında son sırada tamamladı.

Ligin ikinci yarısı için kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Kırmızı-Lacivertli ekip, eksik yelerine takviye yapacak.

FORVET VE SOL KANATA TAKVİYE

Hereke Yıldızspor, ligin ilk yarısında genç oyunculardan oluşan bir takımla mücadele etti. Bazı maçlarda bunun sıkıntısını yaşayan Kırmızı-Yeşilli ekip, ligin ikinci yarısı öncesinde kümede kalma yolunda umutlarını devam ettiriyor. Hereke Yıldızspor, özellikle forvet, defansın soluna, orta sahanın soluna ve ön libero mevki için 4-5 takviye yapmayı planlıyor. Hüseyin Çoban’ın sonra takımın başına getirilen altyapı koordinatörü Bülent Ecevit Kara ile de ligin ikinci yarısına devam edip etmeme konusunda karar verilmedi.

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Hereke Yıldızspor Genel Kaptanı Çetin İnan, ligin ilk yarısını beklentilerin biraz uzağında tamamladıklarını belirterek, “Çok iyi oynadığımız maçlarda oldu. Bunu skora yansıtamadık. Çayırova ile aramızda 5 puan fark var, bunu kapatabiliriz. Takıma takviye yapmayı düşünüyoruz. Bu arada bazı arkadaşlarımızla da yollarımızı ayırabiliriz. Bu hafta yönetim kurulunda yapacağımız toplantı sonrasında, ligin ikinci yarısı için yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.