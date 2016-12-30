H.Yıldızspor’da Beratcan ve kaleci Abdullah da ayrıldı

BAL’da ilk yarıda istediği sonuçları almayan Hereke Yıldızspor’da ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosunda değişime gidiyor. H.Yıldızspor, son olarak Beratcan ve kaleci Abdullah ile de yollarını ayırdı.

M.ALİ, HARUN VE SERHAN DA GİTMİŞTİ

BAL’da kötü bir sezon geçiren, il sıralamasında en Gebzespor ve Çayırovaspor’un gerisinde kalan Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısına umutlu girmek istiyor. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Kırmızı-Yeşilli ekip, M.Ali Kurun, Harun ve Serhan ile yollarını ayırmıştı. Hereke Yıldızspor da sezon başında İlimtepe FK’dan alınan forvet Beratcan ile Esenspor’dan gelen kaleci Abdullah ile de yollar ayrıldı.