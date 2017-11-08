H. Yıldızspor’da Ecevit gitti, Ahmet Arslan geldi

AHMET ARSLAN İLE ANLAŞTI

Kırmızı-Yeşilli ekibin yönetim kurulu, Bülent Ecevit’in ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü hemen belirledi, Ahmet Arslan’ı takımın başına getirdi. Daha önceki yıllarda Derincespor AŞ, Belediye Derincespor ve Sırrıpaşa FK takımlarından da teknik sorumlu olarak görev yapan Ahmet Arslan’ın yeni takımı Hereke Yıldızspor oldu. Hereke Yıldızspor, cumartesi günü İhsaniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ahmet Arslan, yeni takımın başında ilk kez bu maçta sahaya çıkacak.

