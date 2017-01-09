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H.Yıldızspor’da giden çok, gelen yok

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H.Yıldızspor’da giden çok, gelen yok
BAL’da ilk yarıyı il takımlarımız arasında en kötü konumda tamamlayan Hereke Yıldızspor, bu hafta başlayacak olan ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kırmızı-Yeşilli ekipte,  Serhan, Beretcan, M.Ali ve Harun ile yollar ayrılmıştı. H.Yıldızspor’da ligin ikinci yarısı öncesinde henüz hiçbir oyuncu ile anlaşma sağlayamadı.

TAKIMDAN SON AYRILAN AYKUT ÖNGEL OLDU

Bu sezon başında hem teknik heyetinde, hem de futbolcu kadrosunda çok büyük değişime giden Hereke Yıldızspor, geçen yıl BAL’da yer alan kadrosunu koruyamamıştı. Bu sezon başında transfer edilen genç oyunculardan, Kartepe Belediyespor’dan alınan Aykut Öngel ile de yollar ayrıldı. Aykut Öngel ile birlikte takımdan ayrılan futbolcu sayısı da 5’e çıktı. Daha öncede Serhan, Beratcan, M.Ali Kurun ve Harun ile de yollar ayrılmıştı.

HENÜZ TRANSFER YAPAMADI

Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yapmayı planlıyor. Bunun içinde takımla birlikte çalışmalara çıkan futbolcular var. Malili futbolculardan Süleymane ile Konte de bir süredir Kırmızı-Yeşilli ekipte birlikte çalışmalara çıkıyorlar. Adıyamanspor’dan transferi düşünülen Oğuzhan Başaran’da ise sorun çıktığı öğrenildi. H.Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde en az üç futbolcuyla anlaşmak istiyor.

KARA, “TRANSFER OLMAZSA MEVCUT KADROYLA OYNARIZ”

Kırmızı-Yeşilli ekibin Teknik Sorumlusu Ecevit Kara, kadrolarına takviye yapmak istediklerini, bunun içinde çalışma yaptıklarını belirterek, “Çalışmalarımızı mevcut kadromuzla yapıyoruz. Transfer için girişimlerimiz var. Bizimle antrenmanlara çıkan oyuncularda bulunuyor. Birkaç gün içinde transfer konusu netleşir. Eğer transfer yapamamamız halinde mevcut oyuncu kadromuzla ligin ikinci yarısında mücadele edeceğiz” dedi.

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