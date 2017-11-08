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  3. H. Yıldızspor’da Kara gitti, Ahmet Arslan geldi
H. Yıldızspor’da Kara gitti, Ahmet Arslan geldi

H. Yıldızspor’da Kara gitti, Ahmet Arslan geldi

Geçen yıl BAL’dan düşen, bu sezon Süper Lig’e de kötü başlayan Hereke Yıldızspor, son maçında sahasında Nusretiyespor’a 2-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra teknik sorumlu Ecevit Kara görevinden ayrılmıştı.

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AHMET ARSLAN İLE ANLAŞTI
Kırmızı-Yeşilli ekibin yönetim kurulu, Ecevit Kara ayrılmasından sonra yeni teknik direktörünü hemen belirledi, Ahmet Arslan’ı takımın başına getirdi. Daha önceki yıllarda Derincespor AŞ, Belediye Derincespor ve Sırrıpaşa FK takımlarından da teknik sorumlu olarak görev yapan Ahmet Arslan’ın yeni takımı Hereke Yıldızspor oldu. Hereke Yıldızspor, cumartesi günü İhsaniyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Ahmet Arslan, yeni takımın başında ilk kez bu maçta sahaya çıkacak.
 

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