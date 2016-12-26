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H.Yıldızspor’da Serhan ve Harun ayrıldı

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H.Yıldızspor’da Serhan ve Harun ayrıldı
BAL’da bu sezon temsilcilerimiz arasında ligin ilk yarısını en kötü konumda bitiren Hereke Yıldızspor, ligin ikinci yarısı öncesinde kadrosuna takviye yapacak.

Bu arada yönetim kurulu teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda fazla şans bulamayan oyuncularla yollarını ayırıyor. Sol bek Serhan ile orta saha oyuncu Harun da takımdan ayrılan isimler oldu.

M.ALİ KURUN DA AYRILMIŞTI
Geçen yıl baraj maçında Kartepe Belediyespor’u yenerek BAL’da kalıcı olan Hereke Yıldızspor, bu sezon başında yeniden yapılanmış, takımı gençleştirmişti. Kırmızı-Yeşili ekibin gençleştirme politikası çok fazla olumu sonuç vermedi, ligin ilk yarısını il sıralamasında Çayırovaspor’un 5 puan gerisinde bitirdi. Ligin ikinci yarısında kadrosunu değiştirmek isteyen H.Yıldızspor’da takımdan ilk ayrılan isimde M.Ali Kurun olmuştu.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Bu arada Kırmızı-Yeşilli ekipte, ligin ikinci yarısı için verilen izin sona erdi, takım cuma gününden beri çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Ligin ikinci yarısına takımı, Hüseyin Çoban’dan sonra göreve gelen Bülent Ecevit Kara hazırlıyor. Kara, “çalışmalarımızı şimdilik kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Belki kamp imkanı olursa, bunu da ileri ki günlerdi değerlendirebiliriz” dedi.

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