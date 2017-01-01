H.Yıldızsporlu Beratcan İlimtepe FK’nın gündeminde

Hereke Yıldızspor ile yollarını ayıran forvet oyuncusu Beratcan, Süper lig takımlarından İlimtepe FK’nın gündemine geldi.

GEÇEN YIL PLAY-OFF’TA BU TAKIMIN FORMASINI GİYMİŞTİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de son haftalardaki çıkışı ile düşme potasının üzerinde yer alan İlimtepe FK, tam olarak rahatlamış değil. Kırmızı-Lacivertli ekip, bu hata başlayan ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor, geçen yılda Play-Off’ta formasını giyen Beratcan ile ilgileniyor. Bu transferin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.