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H.Yıldızsporlu Beratcan İlimtepe FK’nın gündeminde

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H.Yıldızsporlu Beratcan İlimtepe FK’nın gündeminde
Hereke Yıldızspor ile yollarını ayıran forvet oyuncusu Beratcan, Süper lig takımlarından İlimtepe FK’nın gündemine geldi.

GEÇEN YIL PLAY-OFF’TA BU TAKIMIN FORMASINI GİYMİŞTİ

Bu sezon ilk kez yer aldığı Süper Lig’de son haftalardaki çıkışı ile düşme potasının üzerinde yer alan İlimtepe FK, tam olarak rahatlamış değil. Kırmızı-Lacivertli ekip, bu hata başlayan ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak istiyor, geçen yılda Play-Off’ta formasını giyen Beratcan ile ilgileniyor. Bu transferin birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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