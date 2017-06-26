Haber eski fırsatçılık yeni

Site içi güncelleme çalışmaları yapılırken sehven bazı eski haberler yeni tarihli olarak yayınlanmıştır. 23 Haziran 2017 tarihinde internet sitemizdeki "Karaosmanoğlu'ndan Haldız Grup'a tebrik ziyareti" başlıklı haberimiz 28 Şubat 2016 tarihli olup diğer haberler gibi sadece teknik güncellemeden ötürü yayınlanmıştır. Diğer siteler ise bunu fırsat bilip haberin konusu Ramazan ayında geçiyormuş gibi kullanmıştır. Haberde de dikkat edileceği üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ziyareti TOBB'un 2016 yılındaki Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması araştırmasından sonra gerçekleşmiştir, Ramazan ayı ile ilgisi yoktur. Sehven yayınlanan haber ise sitemizden kaldırılmıştır.

Haberin orijinal hali şudur:

Teknik güncellemeden sonraki haberin tarihi: