  • BIST 99.639
  • Altın 139,944
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 28 °C

Haber eski fırsatçılık yeni

»
Haber eski fırsatçılık yeni

Site içi güncelleme çalışmaları yapılırken sehven bazı eski haberler yeni tarihli olarak yayınlanmıştır. 23 Haziran 2017 tarihinde internet sitemizdeki "Karaosmanoğlu'ndan Haldız Grup'a tebrik ziyareti" başlıklı haberimiz 28 Şubat 2016 tarihli olup diğer haberler gibi sadece teknik güncellemeden ötürü yayınlanmıştır. Diğer siteler ise bunu fırsat bilip haberin konusu Ramazan ayında geçiyormuş gibi kullanmıştır. Haberde de dikkat edileceği üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ziyareti TOBB'un  2016 yılındaki Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firması araştırmasından sonra gerçekleşmiştir, Ramazan ayı ile ilgisi yoktur. Sehven yayınlanan haber ise sitemizden kaldırılmıştır.

Haberin orijinal hali şudur:

t1-022.jpg

Teknik güncellemeden sonraki haberin tarihi:

guncel.jpg

 

Bu haber toplam 322 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Işık, öğrencinin çay davetini kırmadı26 Haziran 2017 Pazartesi 10:42
  • Vali Güzeloğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı26 Haziran 2017 Pazartesi 10:14
  • Pazarlarda kapış kapış satılıyor! Alırken bir daha düşünün26 Haziran 2017 Pazartesi 10:13
  • İşte bugünkü bayramlaşma programları26 Haziran 2017 Pazartesi 09:03
  • Bayram tatilinin 2 gün bilançosu: 54 kaza...25 Haziran 2017 Pazar 22:00
  • Kültür Tepesi'nde açılış var25 Haziran 2017 Pazar 20:35
  • Bakan Işık, güvenlik güçleri ile bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 19:30
  • Milletvekili Aygün: “Bu ailenin bir ferdi olmak gurur veriyor”25 Haziran 2017 Pazar 18:30
  • Bayramlaşma vedaya dönüştü25 Haziran 2017 Pazar 16:00
  • BBP bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 15:37
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti